Il ministro Sangiuliano a Palazzo Chigi

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è arrivato a Palazzo Chigi, dove da questa mattina è al lavoro la premier Giorgia Meloni. Il titolare della Cultura è al centro di una querelle con l'ormai ribattezzata "consulente fantasma" Maria Rosaria Boccia, un caso per cui l'opposizione ne sta chiedendo le dimissioni. Ieri sera la stessa Meloni è intervenuta sul tema riferendo che Sangiuliano le ha garantito che Boccia "non ha avuto accesso a nessun documento riservato, particolarmente per quello che riguarda il G7 e soprattutto che neanche un euro degli italiani e dei soldi pubblici è stato speso per" lei. La diretta interessata in mattinata ha, invece, sostenuto di non aver mai pagato nulla e "che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal Capo segreteria del ministro". La stessa Boccia ha poi aggiunto sui suoi social: "Siamo sicuri che la nomina non ci sia stata? A me la voce che chiedeva di strappare la nomina sembrava femminile...la riascoltiamo insieme?".