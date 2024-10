Il medico di Harris, 'è in condizioni di salute eccellenti'

Qualche allergia stagionale che cura con gli antistaminici da banco ed episodi sporadici di orticaria. Questi in sintesi gli unici problemi di salute di Kamala Harris secondo la lettera del medico che si occupa di lei da tre anni diffusa dalla Casa Bianca. La vice presidente "non fuma, beve poco e si allena regolarmente con esercizi aerobici e muscolari", si legge nella lettera del dottor Joshua Simmons nella quale si precisa che l'ultimo check-up è stato effettuato ad aprile. Harris inoltre effettua regolari esami e screening, come tutte le donne della sua età, per prevenire il cancro al seno e al colon, male che ha ucciso la madre della candidata.