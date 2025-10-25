Il legale Venditti a Nordio, su Garlasco sospese le regole

"Le più elementari regole processuali e la stessa Costituzione paiono sospese nella vicenda 'Garlasco'. Tutto avviene a mezzo media e stampa dispiegate massicciamente a supportare le fazioni in campo": lo scrive l'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato dalla procura di Brescia, in una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

In particolare Aiello lamenta la pubblicazione di notizie di un decreto di sequestro a lui ancora non giunto. "Sarebbe il terzo decreto di sequestro sui beni del dott. Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari da corruttore ignoto". E denuncia una "vera campagna demolitoria in assenza di regole" nei confronti di Venditti e di una "aggressione senza precedenti".

Per questo, Aiello si rivolge a Nordio: "la imploro". "È necessario sottrarre la critica di un Giudicato al 'furor di Popolo'. È necessario ripristinare rispetto e decoro per la Giustizia. È necessario garantire l'indagato di fronte a tali abusi Addirittura, pare sia in corso tra Pavia (incompetente) e Brescia una ampia indagine, senza confini o termini, sulle diverse indagini condotte in passato dall'ex Procuratore aggiunto, una vera campagna demolitoria in assenza di regole, rispetto e di notizie criminis.

"Le più elementari regole processuali e la stessa Costituzione paiono sospese nella vicenda 'Garlasco'. Tutto - ha concluso - avviene a mezzo media e stampa dispiegate massicciamente a supportare le fazioni in campo".