'Il killer di Kirk scrisse che aveva occasione per ucciderlo'

Il presunto killer di Charlie Kirk ha scritto che aveva "l'opportunità di eliminare" l'influencer conservatore e "la coglierò al volo": lo ha rivelato il capo dell'FBI Kash Patel. Il messaggio è stato scritto prima dell'attentato di mercoledì, ha detto Patel a Fox News. Non è chiaro quale forma abbia assunto. Patel lo ha descritto sia come un "biglietto" che come uno "scambio di messaggi di testo". Il capo del Bureau ha riferito che il testo è stato poi "distrutto" ma è stato recuperato dagli investigatori.

Inoltre, ha detto ancora il capo dell'FBI, il DNA recuperato da un cacciavite e da un asciugamano, entrambi trovati insieme al fucile usato per uccidere Charlie Kirk, corrisponde a quello del presunto killer, il ventiduenne Tyler Robinson. La famiglia di Robinson ha riferito agli investigatori che Robinson aveva "aderito a un'ideologia di sinistra", ha aggiunto Patel.