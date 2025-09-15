Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matilda FerrariIsraele GazaUcraina RussiaTaglio IrpefMiss Italia finaleMondiale volley 2025
Acquista il giornale
Ultima ora'Il killer di Kirk scrisse che aveva occasione per ucciderlo'
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. 'Il killer di Kirk scrisse che aveva occasione per ucciderlo'

'Il killer di Kirk scrisse che aveva occasione per ucciderlo'

Il capo dell'Fbi rivela messaggio scritto prima dell'attentato

Il capo dell'Fbi rivela messaggio scritto prima dell'attentato

Il capo dell'Fbi rivela messaggio scritto prima dell'attentato

Il presunto killer di Charlie Kirk ha scritto che aveva "l'opportunità di eliminare" l'influencer conservatore e "la coglierò al volo": lo ha rivelato il capo dell'FBI Kash Patel. Il messaggio è stato scritto prima dell'attentato di mercoledì, ha detto Patel a Fox News. Non è chiaro quale forma abbia assunto. Patel lo ha descritto sia come un "biglietto" che come uno "scambio di messaggi di testo". Il capo del Bureau ha riferito che il testo è stato poi "distrutto" ma è stato recuperato dagli investigatori.

Inoltre, ha detto ancora il capo dell'FBI, il DNA recuperato da un cacciavite e da un asciugamano, entrambi trovati insieme al fucile usato per uccidere Charlie Kirk, corrisponde a quello del presunto killer, il ventiduenne Tyler Robinson. La famiglia di Robinson ha riferito agli investigatori che Robinson aveva "aderito a un'ideologia di sinistra", ha aggiunto Patel.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata