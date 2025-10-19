Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo dal 1946

Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo della storia della Repubblica. Con 1.093 giorni di durata dal giuramento, il 22 ottobre del 2022, eguaglia la durata del governo Craxi (4 agosto 1983-primo agosto 1986). Ai primi due posti ci sono due dei quattro governi Berlusconi: il Berlusconi II ha il record di durata con 1.412 giorni in carica (11 giugno 2001-23 aprile 2005) seguito dal Berlusconi IV e ultimo con 1.287 giorni (8 maggio 2008-16 novembre 2011).

Sul podio della longevità nei quasi 80 anni dalla Repubblica ci sono quindi tutti governi di centrodestra, mentre l'esecutivo presieduto da un esponente del centrosinistra con la vita più lunga è al quinto posto il governo Renzi (22 febbraio 2014-12 dicembre 2016) con 1.024 giorni. Meloni è inoltre nona nella classifica dei presidenti del Consiglio per durata dell'incarico tra vari governi guidata da Berlusconi con 3.339 giorni, seguito da Andreotti (2.219), De Gasperi (2.458), Moro (2.279), Fanfani (1.659), Prodi (1.608), Craxi (1.353) e Rumor (1.104).