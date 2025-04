Il governo italiano sotto pressione per chiarire l'uso dello spyware Graphite di Paragon

"Noi crediamo che, vista la nostra conoscenza di come funziona Paragon, il governo italiano abbia la capacità di controllare le tracce dello spyware Graphite in ogni dispositivo in uso in Italia e dire chiaramente e velocemente se questa tecnologia è stata usata contro Francesco Cancellato (il direttore di Fanpage, ndr). Se la risposta è no, il passo successivo è chiedere ad altri governi, chiedere a Paragon. Noi speriamo che il governo italiano faccia una comunicazione chiara: 'siamo stati noi o non siamo stati noi'". Così John Scott-Railton, esperto di The Citizen Lab, ascoltato oggi in audizione dal Copasir che sta svolgendo un'indagine sul caso dello spyware di Paragon Solutions.