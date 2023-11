Il governo dei complotti, Schlein, basta!" (90 characters)"

La Segretaria del PD Elly Schlein ha dichiarato durante una conferenza stampa nella sede del PD: "Questo è il Governo dei complotti immaginari e dei nemici a tutti i costi. Ieri i magistrati, prima i migranti, l'Ue cattiva, l'opposizione, gli attivisti ecologici; manca solo l'arbitro Moreno. Ma il problema è che la gente sta male: se chiedete per strada alle persone come stanno rispetto ad un anno fa, vedrete che stanno male". Parlando poi delle dichiarazioni del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha aggiunto: "Non siamo davanti a cose concrete ma a parole di un Ministro. Se ha elementi li dica, altrimenti non può permettersi di dire quelle cose. Per questo abbiamo chiesto di venire in Parlamento a riferire. Non si può vivere in un eterno stato di procurato allarme. Venga a dire in Parlamento quello che sa".