Il governo britannico presenta il Libro bianco sull'immigrazione: nuove misure per ridurre i migranti

Il governo britannico si appresta a presentare domani al Parlamento un Libro bianco sull'immigrazione, annunciando di volersi dotare di maggiori poteri per espellere i criminali stranieri e di voler innalzare la soglia per i visti per lavoratori qualificati, nel tentativo di ridurre la presenza di migranti.

"Il saldo migratorio deve diminuire", ha scritto oggi la ministra degli Interni Yvette Cooper sul Sunday Telegraph. Il suo partito laburista è sotto pressione su questo tema, con il partito populista anti-immigrazione Reform Uk di Nigel Farage, che ha ottenuto una clamorosa vittoria alle recenti elezioni locali e gode di un'ottima posizione nei sondaggi.

Il primo ministro, Keir Starmer ha scritto oggi su X che i precedenti governi conservatori avevano "perso il controllo dei nostri confini". "Non lo tollererò. Ho promesso di ripristinare il controllo e ridurre l'immigrazione, e lo sto facendo con nuove e severe misure", ha aggiunto. Il partito laburista aveva promesso, nel suo programma elettorale dello scorso anno di ridurre significativamente il saldo migratorio, che si era attestato a 728.000 unità nei 12 mesi fino a giugno scorso.