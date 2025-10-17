Il governo apre a una revoca del veto a tifosi del Maccabi in Gb

Il governo britannico ha aperto alla revoca del bando "precauzionale" imposto dalle autorità di pubblica sicurezza locali contro la presenza dei tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv a Birmingham in occasione d'una partita con l'Aston Villa in calendario a novembre. La possibile retromarcia è stata annunciata dalla ministra dell'Interno, Shabana Mahmood, a margine d'una riunione convocata con i vertici di polizia dopo che il premier Keir Starmer aveva criticato la misura. Mahmood ha assicurato che si farà "tutto il possibile" per trovare i necessari rinforzi di polizia e garantire una presenza sicura allo stadio dei fan israeliani.