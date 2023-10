Il gas torna a salire, pesa la guerra in Medio Oriente

Le quotazione del Ttf, il future sul gas naturale scambiato ad Amsterdam, tornano a salire (+2% a 52 euro il megawattora) sulle preoccupazioni che il conflitto in Medio Oriente si possa ampliare. Il conflitto finora ha portato alla chiusura di un importante giacimento israeliano che rifornisce l'Egitto, se venisse coinvolto l'Iran potrebbero aumentare i rischi per la sicurezza delle navi Gnl in Qatar, una delle principali fonti di approvvigionamento per l'Europa.