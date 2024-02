Il gas si porta sui minimi dal settembre 2021 ad Amsterdam

Amplia il calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di marzo cedono il 4,5% a 25,9 euro al MWh, riportandosi ai livelli del 24 settembre del 2021 quando il gas naturale chiuse a 26 euro sulla piazza olandese. A pesare sul prezzo sono le temperature miti in Europa e i livelli ancora elevati degli stoccaggi, che nell'Ue sono pari al 67% a /64 TWh. In Germania sono al 72,6% a 185 TWh e in Italia al 71% a 120 TWh.