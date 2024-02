Il gas risale verso quota 29 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Inverte la rotta il gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam dopo un avvio in lieve calo si si avvicina a quota 29 euro al MWh. I contratti future sul mese di marzo guadagnano l'1,55% a 28,8 euro al MWh. In calo le scorte di gas con il procedere della stagione invernale. In Europa sono scese al 68,92% a 785,31 TWh, in Germania al 74,02% a 188,63 TWh e in Italia al 63,36% a 124,78 TWh. Lo scorso 11 gennaio l'Europa era all'82,64% a 941,64 TWh, la Germania all'87,6% a 223,24 TWh e l'Italia al 77,37% a 152,39 TWh.