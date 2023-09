Il gas chiude in calo a 33,5 euro al megawattora

Chiusura in calo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano ai livelli degli stoccaggi superiori alla media. Sullo sfondo la minaccia di sciopero dei lavoratori di alcuni impianti di Gnl in Australia. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 5,7% a 33,5 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il gas registra un calo complessivo del 56 per cento.