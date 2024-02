Chiusura in forte calo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di marzo hanno ceduto il 5,12% a 25,73 euro al MWh, toccando un nuovo minimo rispetto ai 26 euro del 24 settembre del 2021. A pesare sul prezzo sono le temperature miti in Europa e i livelli ancora elevati degli stoccaggi, che nell'Ue sono pari al 67% a 764 TWh. In Germania sono al 72,6% a 185 TWh e in Italia al 71% a 120 TWh.