Il gas balza sopra quota 38 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Accelera il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, portandosi a quota 38,67 euro al MWh con un rialzo dei contratti future su settembre del 2,69% rispetto al valore segnato i apertura. Un balzo che comunque resta ancora sotto al picco di 39,65 euro toccati lo scorso 12 agosto in chiusura di seduta, con un massimo di giornata a 42,9 euro. Sul prezzo del metano pesa il rafforzamento delle tensioni tra Russia e Ucraina con l'attacco di Mosca alle infrastrutture energetiche di Kiev, anche se per ora i flussi di gas russo attraverso l'Ucraina procedono regolarmente in direzione dell'Europa Centrale. Secondo l'amministratore delegato del colosso australiano Woodside Meg O' Neill, intervistato da Bloomberg Tv, "il mercato del gas è nervoso con le prospettive di un inverno piuttosto freddo nell'emisfero nord"