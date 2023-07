Il gas apre in rialzo a 28,4 euro con l'effetto del caldo

Il prezzo del gas apre in rialzo con gli operatori che valutano l'impatto del caldo e l'aumento del consumo di energia per alimentare gli impianti di refrigerazione. Sotto i riflettori anche l'andamento dei flussi del gas naturale liquefatto e l'evoluzione della guerra in Ucraina. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'1,4% a 28,4 euro al megawattora.