Il gas accelera verso i 34 euro sul mercato Ttf di Amsterdam

Accelera puntando quota 34 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto guadagnano lo 0,92% a 33,9 euro al MWh. Tra le cause dell'inversione di rotta rispetto al calo segnato in apertura la corsa degli operatori europei ad accaparrarsi le scorte per l'inverno. L'Europa è al 64,73% a 734 TWh contro gli 868 TWh dell'anno scorso. Prima tra i singoli paesi è l'Italia al 76,4% a 155,62 TWh, contro i 171 dell'analogo periodo precedente. Segue la Germania con scorte al 56,98% a 140,87 TWh, contro i 214 TWh del 2024 a metà luglio.