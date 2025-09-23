Il gas accelera sopra i 32 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Martedì 23 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
23 set 2025
In arrivo freddo fuori stagione. Scorte Ue sopra l'81%

Accelera sopra quota 32 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam in vista di temperature più basse della norma in Europa. I contratti future sul mese di ottobre guadagnano l'1,2% a 32,2 euro al MWh, mentre le scorte di greggio salgono all'81,85% a 931,81 TWh in Europa e al al 76,6% a 191,13 TWh in Germania, che torna ad essere il primo paese per gas immagazzinato davanti all'Italia, che ha raggiunto il 91,25% a 185,9 TWh.

