Il gas accelera ad Amsterdam (+14%), pesa l'allarme di Eon

Accelera il gas sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Eon Leonhard Birnbaum. I contratti future sul mese di settembre guadagnano il 14,22% a 35,42 euro al MWh, rimanendo comunque sotto ai livelli segnati in giungo, quando sono stati superati i 50 euro a metà mese. Per il manager dell'utility tedesca, che guarda con preoccupazione alla prossima stagione invernale, "la crisi non è ancora finita".