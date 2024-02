Il G20 spaccato sull'Ucraina, non c'è comunicato finale

Il G20 economico di San Paolo si è concluso senza comunicato finale, per la mancanza di un'intesa sulla formulazione del testo. Ci sarà invece una dichiarazione della presidenza sui temi economici. Ne ha parlato il ministro brasiliano dell'Economia, Fernando Haddad (presidenza), a conclusione dei lavori, spiegando che "l'impasse" si è creata sui "conflitti geopolitici in corso". Già nelle ore passate erano emerse tensioni nel negoziato sul punto della condanna della Russia per l'aggressione all'Ucraina, su cui non si è trovata l'unanimità, necessaria per l'approvazione del testo.