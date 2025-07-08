Il divorzio Totti-Blasi, 'affido condiviso' per i Rolex

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni
8 lug 2025
Lo ha stabilito il Tribunale civile, gli orologi erano contesi

"Affido condiviso" per i quattro Rolex oggetto di contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti nella causa di divorzio. Il tribunale civile di Roma ha confermato quanto già deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso restino a disposizione di entrambi. I preziosi, inizialmente rimasti alla conduttrice dopo la fine della relazione, erano stati reclamati dall'ex capitano della Roma, che ne aveva chiesto la restituzione. Ora le parti dovranno trovare un accordo per l'utilizzo condiviso degli orologi. Con la chiusura di questa fase, resta aperta la possibilità per entrambe le parti di impugnare il provvedimento.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tribunale