Il Dio dei nostri Padri di Aldo Cazzullo è il bestseller del 2024

'Il Dio dei nostri Padri. Il grande romanzo della Bibbia' di Aldo Cazzullo, pubblicato il 24 settembre, è il libro più venduto dell'anno 2024; risulta inoltre il titolo più venduto durante la settimana di Natale. Lo annuncia HarperCollins Italia che pubblica il volume.

"Sono entusiasta di questo straordinario successo che segna una pietra miliare sia per l'autore che per l'editore, entrambi per la prima volta in vetta alla classifica dei libri più venduti dell'anno", commenta Laura Donnini, amministratrice delegata di HarperCollins Italia, "Ringrazio tutti i nostri lettori, tutti i librai, per aver reso possibile questo traguardo e congratulazioni ad Aldo Cazzullo per questo meritato riconoscimento. Siamo fiduciosi che questo sia un passo importante per molteplici nuovi successi futuri".

L'autore proseguirà il suo tour nei teatri d'Italia, a partire da gennaio, con il nuovo spettacolo tratto dal libro bestseller e proporrà in primavera al grande pubblico di La7 quattro puntate speciali del programma Una giornata particolare dedicate alla Bibbia, il libro più letto di tutti i tempi.

La Bibbia è un libro meraviglioso. Che si può leggere anche come un grande romanzo. L'autobiografia di Dio. La creazione, Adamo ed Eva, la cacciata dall'Eden, Caino e Abele, Noè e il diluvio. La storia di Giacobbe che lottò con Dio e di Giuseppe che svelò i sogni del faraone. Mosè, le piaghe d'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, i dieci comandamenti. E poi la conquista della terra promessa, da Giosuè che espugna Gerico a Davide che taglia la testa di Golia, da Sansone, l'eroe fortissimo ma tradito dal suo amore, a Salomone che innalza il tempio. Cazzullo rievoca storie dal fascino millenario. E racconta le grandi donne della Bibbia: Giuditta che decapita il condottiero nemico, Ester che salva il popolo dallo sterminio, Susanna che fa condannare i suoi molestatori. E poi l'angelo che salva Tobia e il diavolo che tormenta Giobbe, l'amore del Cantico dei Cantici e la disillusione dell'Ecclesiaste ("tutto è vanità"). Fino alla grande speranza della resurrezione, e di un salvatore che viene a riscattare l'umanità: per i cristiani, Gesù.

Dopo aver raccontato la storia dell'Impero romano e aver mostrato come sia ancora viva ai nostri giorni in Quando eravamo i padroni del mondo, Cazzullo invita il lettore a un entusiasmante viaggio nella Bibbia, mostrandoci che è il più grande romanzo mai scritto che ci riporta alle radici della nostra cultura e delle nostre famiglie.

Nato ad Alba nel 1966, da oltre trent'anni Cazzullo racconta i principali eventi italiani e internazionali, prima sulla Stampa, poi sul Corriere della Sera, di cui è vicedirettore ad personam e responsabile della pagina delle Lettere. Ha pubblicato trenta libri sulla storia e sull'identità italiana. Conduce Una giornata particolare su La7. Con HarperCollins nel 2023 ha pubblicato Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l'impero infinito, che in Italia ha venduto oltre duecentomila copie, è uscito in Francia, Germania, Spagna, Brasile ed è in corso di traduzione nel Regno Unito e negli Stati Uniti.