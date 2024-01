Il decreto sull'ex Ilva pubblicato in Gazzetta, l'analisi inizia dal Senato.

Secondo quanto si apprende, l'esame del decreto legge concernente l'amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, approvato martedì dal Consiglio dei ministri, avrà inizio presso il Senato. Il provvedimento, pubblicato ieri sera nella Gazzetta Ufficiale, rafforza le misure già presenti nel sistema giuridico per garantire la continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, tra cui l'ex Ilva, nel caso in cui si ricorra all'amministrazione straordinaria. Inoltre, prevede la possibilità di erogare la cassa integrazione straordinaria durante tale amministrazione. Il decreto prepara il terreno per l'applicazione di questa norma nel contesto dei negoziati con ArcelorMittal riguardanti l'ex Ilva (Acciaierie d'Italia).