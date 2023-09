Il Cremlino 'non può' confermare l'incontro Putin-Kim

Il portavoce del Cremlino 'non può' confermare che si tenga un summit tra il presidente russo Vladimir Putin e quello nordcoreano Kim Jong-un entro la fine del mese, così come anticipato ieri dai media Usa e confermato dalla Casa Bianca. "No, non possiamo confermarlo. Non abbiamo nulla da dire su questo", ha risposto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, durante il briefing con i giornalisti.