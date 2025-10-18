Sabato 18 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste
Il corpo restituito stanotte è del 75enne Eliahu Margalit

Il corpo dell'ostaggio israeliano restituito durante la notte da Hamas è stato identificato come Eliyahu Margalit, di 75 anni, detto "Churchill", rapito dal kibbutz di Nir Oz il 7 ottobre del 2023 e di cui l'Idf ha annunciato l'assassinio nel dicembre di quello stesso anno. Lo rende noto il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani, citata dal Times of Israel, e lo conferma l'ufficio del primo ministro israeliano, Banyamin Netanyahu.

Insieme a Eliahu Margalit fu rapita anche la figlia Nili, di 40 anni, poi rilasciata da Hamas il 30 novembre 2023. Lascia la moglie Daphna, i figli Noa, Danny e Nili e tre nipoti.

L'esercito "ha informato la famiglia dell'ostaggio Eliyahu Margalit che (il suo corpo) è stato rimpatriato in Israele e che la sua identificazione è stata completata". Israele "non scenderà a compromessi" e "non risparmierà alcuno sforzo fino al ritorno di tutti gli ostaggi deceduti, fino all'ultimo", si legge nella nota del governo israeliano.

