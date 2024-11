Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge in materia di giustizia, con misure che riguardano la cybersicurezza. La riunione del governo a Palazzo Chigi in tutto è durata un quarto d'ora. Il vicepremier Matteo Salvini non ha partecipato. Sarebbe tornato a Milano "per motivi familiari".