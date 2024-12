Il Concertone del Primo Maggio torna in piazza San Giovanni

Dopo il momentaneo spostamento al Circo Massimo, causa lavori in vista del Giubileo, il Concertone del Primo Maggio nel 2025 torna in piazza San Giovanni a Roma, forte anche del successo della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227 milioni di impression. Il concerto, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, come da tradizione è affiancato da 1MNEXT, il contest dedicato alla ricerca di nuovi artisti che lo scorso anno è stato vinto dalla cantautrice Giglio. Iscrizioni aperte.