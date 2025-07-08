Il cinese arrestato su mandato Usa, 'scambio di persona'

Ha ipotizzato che si sia trattato di uno "scambio di persona", Zewei Xu, cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla Polizia a Malpensa su mandato Usa con accuse di presunto hackeraggio e spionaggio pure su vaccini e terapie anti-Covid nel 2020.

"Non avevo motivo per compiere ciò che mi viene contestato, qualcuno potrebbe aver violato e usato il mio account. Nel 2019-2020 sparì un mio telefono, che motivo avevo per fare spionaggio usando un account col mio nome e cognome?", ha detto il 33enne, IT manager per un'azienda di Shanghai e difeso dal legale Enrico Giarda, davanti alla giudice Veronica Tallarida, opponendosi all'estradizione.