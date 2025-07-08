Domenica 5 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione Roma GazaHamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeFac simile Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraIl cinese arrestato su mandato Usa, 'scambio di persona'
8 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il cinese arrestato su mandato Usa, 'scambio di persona'

Il cinese arrestato su mandato Usa, 'scambio di persona'

Il 33enne al gip, 'hanno usato il mio account, non estradatemi'

Il 33enne al gip, 'hanno usato il mio account, non estradatemi'

Il 33enne al gip, 'hanno usato il mio account, non estradatemi'

Ha ipotizzato che si sia trattato di uno "scambio di persona", Zewei Xu, cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla Polizia a Malpensa su mandato Usa con accuse di presunto hackeraggio e spionaggio pure su vaccini e terapie anti-Covid nel 2020.

"Non avevo motivo per compiere ciò che mi viene contestato, qualcuno potrebbe aver violato e usato il mio account. Nel 2019-2020 sparì un mio telefono, che motivo avevo per fare spionaggio usando un account col mio nome e cognome?", ha detto il 33enne, IT manager per un'azienda di Shanghai e difeso dal legale Enrico Giarda, davanti alla giudice Veronica Tallarida, opponendosi all'estradizione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CovidVaccini