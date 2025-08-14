Il Canada colpito dagli incendi, distrutte 100 case a Terranova

Il Canada continua ad essere nella morsa degli incendi boschivi. Il più grande rogo a Terranova e in Labrador potrebbe aver distrutto fino a 100 case e strutture. Tuttavia, ha affermato il premier della regione John Hogan, è ancora troppo pericoloso per le squadre di soccorso entrare nell'area per effettuare un conteggio accurato. Lo scrive la Canadian Press.

L'incendio che brucia lungo la costa nord-occidentale di Conception Bay è iniziato il 3 agosto e ora si estende su oltre 80 chilometri quadrati. Un ventenne è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato una serie di incendi boschivi.

Se il rogo nei pressi di Moncton, nello stato del New Brunswick, è stato domato e l'avviso di evacuazione è stato revocato, quello per le aree ad ovest di Halifax, in Nuova Scozia, è ancora in vigore. Sempre in Nuova Scotia un rogo fuori controllo ha costretto ad evacuare l'area della Annapolis Valley. Complessivamente, da inizio estate, nella provincia orientale e costiera canadese, sono scoppiati 130 incendi boschivi.

Un violento incendio ha colpito anche la costa ovest canadese, nella zona centro-meridionale dell'isola di Vancouver. Lì le fiamme hanno raggiunto livelli di intensità tra i più elevati, definiti 'insoliti' per la regione dal British Columbia Wildfire Service.