Il Canada annuncia, '2% di spese per la difesa Nato quest'anno'

Il Canada raggiungerà l'obiettivo del 2% di spesa per la difesa per la Nato quest'anno. Lo ha annunciato il premier canadese Mark Carney, avvertendo che in un mondo "più buio", il Paese deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti in materia di sicurezza. "Annuncio oggi che il Canada raggiungerà l'obiettivo del 2% della Nato quest'anno, con cinque anni di anticipo", ha detto il premier durante un discorso all'Università di Toronto.