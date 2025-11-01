Il Cairo blindata attende l'inaugurazione del nuovo Museo Egizio

Il Cairo si è presentata questa mattina come una città blindata e semideserta per le severe misure di sicurezza messe in atto per l'arrivo di 79 delegazioni straniere che parteciperanno all'inaugurazione del Gem, il Grande Museo Egizio, atteso da oltre due decenni e costato 1,2 miliardi di dollari.

Più di 40 media europei assistono all'evento, altri da Asia e Americhe: il presidente egiziano Adel Fattah Al Sisi inaugurerà l'avveniristica struttura alle 19 (le 18 in Italia), ma il media center, sovrastato dalla gigantesca statua di Ramses II è già affollato di giornalisti e telecamere. Si attende una conferenza stampa del primo ministro. La cerimonia vera e propria comincerà alle 19 ora locale e durerà circa un'ora e mezza. Previste la proiezione di video e performance artistiche destinate - sottolineano fonti di governo - ad illustrare "la grandiosità della civiltà egizia", seguite da una visita privata per i capi di Stato e i rappresentanti istituzionali presenti.

"Questa cerimonia sarà completamente diversa dalla sfilata delle mummie reali che ha affascinato il mondo", osserva la stampa locale ricordando lo stupore con cui il mondo accolse nel 2021 il trasferimento di 22 mummie reali dal dal Museo egizio di piazza Tahir, nel centro del Cairo, al Museo Nazionale della Civiltà Egizia. "Stavolta - dicono - "è stato preparato un evento moderno, che unisce un'organizzazione meticolosa a uno spettacolo visivo mozzafiato, paragonabile all'atmosfera delle grandi celebrazioni internazionali".

Per l'Italia sarà presente il ministro della Cultura Alessandro Giuli, insieme a diverse teste coronate e leader di vari Paesi e organizzazioni internazionali. A margine dell'inaugurazione sono previsti alcuni incontri bilaterali.

La cerimonia sarà trasmessa integralmente in diretta dalla televisione di Stato egiziana, una moneta è stata coniata per l'occasione e gli alberghi registrano il tutto esaurito, anche se il museo aprirà al pubblico solo lunedì prossimo, 4 novembre. Sui social impazzano meme di ogni genere realizzati con l'intelligenza artificiale per accompagnare l'evento: tra gli altri, una enorme bandiera egiziana ricopre la piramide di Cheope e gli utenti delle piattaforme possono caricare foto per immortalare se stessi in veste di faraoni.