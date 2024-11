Il Bitcoin prosegue la sua corsa (+9%), sfiora i 90mila dollari

Ancora forti acquisti sul Bitcoin, che ritocca nuovamente il suo massimo storico: la principale criptovaluta sale del 9% a 89.100 dollari, dopo aver sfiorato la soglia psicologica dei 90mila dollari. Sui mercati è in corso il riposizionamento degli investitori sui titoli grandi vincitori della rivoluzione in arrivo alla Casa Bianca e il caso più eclatante è quello del più famoso cripto-asset, che trascina al rialzo anche altri prodotti: Ethereum per esempio sale del 7% a 3.380 dollari.