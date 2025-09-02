Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gps Von der LeyenIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaAurora borealePutin Cina
Acquista il giornale
Ultima oraIl Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'assemblea Onu
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'assemblea Onu

Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'assemblea Onu

Il ministro Prevot annuncia 'severe sanzioni contro Israele'

Il ministro Prevot annuncia 'severe sanzioni contro Israele'

Il ministro Prevot annuncia 'severe sanzioni contro Israele'

Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di settembre, ha annunciato oggi il ministro degli Esteri belga Maxime Prevot. "La Palestina sarà riconosciuta dal Belgio alla sessione Onu! E sanzioni severe verranno imposte al governo israeliano", ha scritto Prevot su X.

A fine luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Parigi riconoscerà lo Stato di Palestina all'assemblea Onu che si terrà dal 9 al 23 settembre a New York. In seguito a ciò più di una decina di paesi occidentali hanno invitato altre nazioni in tutto il mondo a fare lo stesso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Emmanuel Macron