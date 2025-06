Il Bayesian è stato sollevato, ed è riemerso dal mare, dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è in superficie e si trova a pelo d'acqua tra le due gru. Dalla Capitaneria di Porto confermano che le operazioni di recupero totale dell'imbarcazione avverranno domani mattina a partire dall'alba.