Il 99,8% degli ammessi passa la maturità, 5,5% ottiene la lode

Sono piuttosto alte le percentuali di studenti ammessi agli esami di Stato alle medie e alle superiori e quelli che al termine hanno superato la prova. Alla maturità sono stati ammessi il 96,3% di studenti (lo scorso anno erano stati erano il 96,2%): di questi il 99,8% ha superato l'esame (lo scorso anno era il 99,9%) di cui il 5,5% ha ottenuto la lode (in calo rispetto al 5,9% dell'anno scorso). In calo il numero dei non ammessi: nei Tecnici passano dal 9% all'8,2%, nei Professionali dal 10,3% al 9,8%, nei Licei dal 3,5% al 3,2%. Nelle medie il tasso di ammissione è stato del 98,6% (l'anno scorso era del 98,5%,). E, come lo scorso anno, il 99,9% delle ragazze e dei ragazzi ammessi ha superato l'esame. In questo ambito sono due le regioni con il 100% di promossi: Molise e Umbria. A renderlo noto è il Ministero dell'Istruzione e del Merito che riporta i dati complessivi relativi all'anno scolastico 2022/2023.