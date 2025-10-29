Il 4 novembre Fiano e Bernini all'università Ca' Foscari

Emanuele Fiano e la ministra dell'Università Anna Maria Bernini saranno il 4 novembre e Ca' Foscari. La rettrice dell'Ateneo, Tiziana Lippello, ha infatti accolto la richiesta della ministra che aveva proposto a Fiano di tornare insieme nell'Università, dopo le contestazioni che avevano impedito all'ex parlamentare del Pd di parlare.

"Facendo seguito a quanto accaduto lo scorso 27 ottobre in occasione della conferenza dell'on Emanuele Fiano e cogliendo con piacere la tua attenzione nei confronti della Ca' Foscari - ha scritto la rettrice alla ministra - sono lieta di invitarti il 4 novembre a Venezia presso la stessa sede".