Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto colf e badantiSinner ParigiSpalletti JuveBonus mamme 2025Uragano Melissa live
Acquista il giornale
Ultima oraIl 4 novembre Fiano e Bernini all'università Ca' Foscari
29 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Il 4 novembre Fiano e Bernini all'università Ca' Foscari

Il 4 novembre Fiano e Bernini all'università Ca' Foscari

La rettrice dell'ateneo scrive alla ministra

La rettrice dell'ateneo scrive alla ministra

La rettrice dell'ateneo scrive alla ministra

Emanuele Fiano e la ministra dell'Università Anna Maria Bernini saranno il 4 novembre e Ca' Foscari. La rettrice dell'Ateneo, Tiziana Lippello, ha infatti accolto la richiesta della ministra che aveva proposto a Fiano di tornare insieme nell'Università, dopo le contestazioni che avevano impedito all'ex parlamentare del Pd di parlare.

"Facendo seguito a quanto accaduto lo scorso 27 ottobre in occasione della conferenza dell'on Emanuele Fiano e cogliendo con piacere la tua attenzione nei confronti della Ca' Foscari - ha scritto la rettrice alla ministra - sono lieta di invitarti il 4 novembre a Venezia presso la stessa sede".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata