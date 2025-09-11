Giovedì 11 Settembre 2025

Il 22 ottobre a Bruxelles il primo summit Ue-Egitto
11 set 2025
Il 22 ottobre a Bruxelles il primo summit Ue-Egitto

Su relazioni bilaterali e approfondimento del partenariato

Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, insieme alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, rappresenteranno l'Ue al primo vertice Ue-Egitto che si terrà a Bruxelles il 22 ottobre. Il presidente Abdul Fattah al-Sisi rappresenterà l'Egitto.

Il vertice si concentrerà sulle relazioni bilaterali e sull'ulteriore approfondimento del partenariato politico ed economico, con l'obiettivo di promuovere la stabilità, la pace e la prosperità. I leader discuteranno poi e sfide globali odierne, tra cui la situazione in Medio Oriente, la guerra in l'Ucraina, il multilateralismo, il commercio, la migrazione e la sicurezza.

