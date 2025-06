Il 20 giungo a Villa Doria Pamphilj a Roma si terrà il vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent". E' quanto si legge sul sito del governo. L'evento, alle 11, sarà co-presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen