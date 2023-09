Il 10/9 Giornata europea cultura ebraica, tema è 'la bellezza'

Domenica 10 settembre 2023 torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, diffusa quest'anno in 101 località distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole. L'iniziativa, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa in Italia dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici, invitando ad approfondire la conoscenza di ebrei ed ebraismo. La manifestazione, giunta alla ventiquattresima edizione, è stata insignita quest'anno della prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A fare da "fil rouge" tra le centinaia di eventi che saranno organizzati in tutto il Paese, un tema inedito: "La bellezza". Un'occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia e per riflettere sulle peculiari declinazioni del "bello" da un punto di vista ebraico. Città capofila di questa edizione, ovvero il luogo dove si darà il via simbolico agli eventi in tutta Italia, sarà Firenze, patria del Rinascimento e da secoli simbolo di bellezza. Nel capoluogo toscano avrà luogo un fitto programma, che si svolgerà in Sinagoga e nell'antistante giardino (Via Farini, 6). Gli eventi inizieranno sabato 9 settembre, alle 21.30, con il concerto di Liron Meyuhas, percussionista e cantante israeliana che ha studiato in Italia presso l'Accademia Nazionale del Jazz. La mattina successiva, domenica 10 settembre, alle ore 10.00 nella Sinagoga di Firenze, si terrà l'inaugurazione ufficiale e nazionale della XXIV edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, alla presenza di Autorità nazionali e locali. Il ricco programma a Firenze - concerti, performance, letture, conferenze, visite guidate e molto altro - e in tutta Italia è consultabile su sito www.ucei.it/giornatadellacultura.