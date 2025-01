Ignazio La Russa commenta il caso Almasri: "Scontro con chi ha fatto l'esposto"

"Da un lato è uscito questo 'non-avviso di garanzia', dall'altro persino chi ha fatto l'esposto ha detto 'no no è un atto dovuto', quasi che temano le conseguenze ovvie, nella valutazione degli italiani, di questo attacco al presidente del Consiglio". "Se c'è uno scontro? Senz'altro con chi ha fatto l'esposto si!". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha risposto a margine del convegno per i 30 anni di Alleanza Nazionale alla richiesta di un commento sul caso Almasri.