Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Miracolo San GennaroTim Burton Monica BellucciStudentessa spagnola investitaPrevisioni meteoIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraIdf, 'useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate'
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Idf, 'useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate'

Idf, 'useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate'

'Andate nella zona umanitaria nel sud della Striscia'

'Andate nella zona umanitaria nel sud della Striscia'

'Andate nella zona umanitaria nel sud della Striscia'

L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà ad usare "una forza senza precedenti" a Gaza City, nel territorio palestinese settentrionale, dove sta conducendo una massiccia offensiva, invitando la popolazione a evacuare.

"Le forze israeliane continueranno le loro operazioni con una forza senza precedenti contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche", ha dichiarato il portavoce di lingua araba, il colonnello Avichay Adraee, su X, invitando la popolazione a evacuare e "unirsi alle centinaia di migliaia di residenti che sono stati evacuati nella zona umanitaria nel sud" della Striscia di Gaza devastata dalla guerra. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas