Idf, ucciso capo dell'intelligence Hezbollah per la Siria

Israele ha dichiarato di aver ucciso il capo dell'intelligence di Hezbollah per la Siria in un raid su Damasco. L'esercito israeliano "ha effettuato un'operazione aerea e ha colpito obiettivi appartenenti al quartier generale dell'intelligence di Hezbollah", si legge in un comunicato dove si precisa che è stato "eliminato anche Mahmoud Mohammed Shaheen, il leader del ramo dell'intelligence siriana di Hezbollah" nel raid avvenuto a Damasco.