Idf, se i negoziati falliscono, riprendiamo i combattimenti

Domenica 5 Ottobre 2025

Agnese Pini
Il promemoria laico per la pace
5 ott 2025
Lo ha detto il capo di Stato maggiore Zamir

Il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Eyal Zamir ha affermato che i combattimenti nella Striscia di Gaza proseguiranno in caso di fallimento dei negoziati in corso per porre fine alla guerra. "Non c'è un cessate il fuoco, ma un cambiamento nella situazione operativa: la politica sta utilizzando i mezzi e i successi ottenuti sul campo per tradurli in vantaggi diplomatici. Se questo sforzo fallirà, riprenderemo i combattimenti", ha detto Zamir durante una visita alle truppe nella Striscia di Gaza. (ANSA-AFP).

