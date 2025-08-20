Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
20 ago 2025
Idf, respinto attacco in larga scala, uccisi 10 terroristi

Nel sud di Gaza, tre soldati feriti, uno gravemente

Le Forze di Difesa israeliane hanno riferito di aver subito un attacco 'in larga scala' nel sud di Gaza. "Stamattina - riporta l'esercito in una nota - oltre quindici terroristi hanno sparato e lanciato missili anticarro e hanno tentato di infiltrarsi in una posizione fortificata del 90/o battaglione, Brigata Kfir, nella zona di Khan Yunis. Le truppe sono riuscite a eliminare dieci terroristi armati in un combattimento ravvicinato, supportate da attacchi aerei dell'Iaf". Tre soldati sono rimasti feriti, uno in modo grave. "L'attacco è ancora in corso e le truppe continuano a operare per eliminare i terroristi", dice l'Idf.

GazaTerrorismo