Martedì 16 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
Ultima oraIdf, potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate
16 set 2025
Idf, potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate

'Stiamo colpendo dal cielo, dal mare, da terra'

"Stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza. Nelle ultime 24 ore, le truppe della 98/a Divisione hanno iniziato operazioni di terra nel centro di Gaza city. Le truppe che operano sul terreno sono entrate con supporto di fuoco dall'aria e dal mare. Sono state colpite decine di siti terroristici, inclusi strutture militari, postazioni di osservazione e edifici con trappole esplosive destinati a danneggiare le truppe che operano nell'area". Lo ha dichiarato l'Idf.

