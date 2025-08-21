Idf, ospedali e ong si preparino a evacuazioni da nord Gaza

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver informato il personale medico e i gruppi umanitari nel nord di Gaza di iniziare a elaborare piani di evacuazione dei civili verso sud, in vista dell'offensiva militare per conquistare l'area. Questa settimana, i funzionari militari israeliani hanno informato "i funzionari medici e le organizzazioni internazionali nella Striscia di Gaza settentrionale... di prepararsi per l'evacuazione della popolazione verso la Striscia di Gaza meridionale", si legge nella dichiarazione rilasciata dall'esercito.