Idf ordina l'evacuazione di alcune zone del nord di Gaza

L'Idf ha emesso un ordine di evacuazione per il nord della Striscia di Gaza, avvertendo i palestinesi in alcune zone di Gaza City e delle aree limitrofe di un'imminente azione, a più di 20 mesi dall'inizio della guerra con Hamas. Le forze israeliane "opereranno con forza intensa in queste aree e queste operazioni militari si intensificheranno e si espanderanno... per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche", ha dichiarato il portavoce militare Avichay Adraee su X, intimando ai residenti di "evacuare immediatamente a sud verso Al-Mawasi" per motivi di sicurezza.