Giovedì 11 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra EuropaTestamento ArmaniPalmisano argentoTyler RobinsonMotoGp
Acquista il giornale
Ultima oraIdf, oltre 250mila persone hanno lasciato Gaza City
13 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Idf, oltre 250mila persone hanno lasciato Gaza City

Idf, oltre 250mila persone hanno lasciato Gaza City

Dopo che Israele ha intensificato l'attacco

Dopo che Israele ha intensificato l'attacco

Dopo che Israele ha intensificato l'attacco

L'esercito israeliano ha dichiarato che più di 250.000 persone hanno lasciato Gaza City per spostarsi in altre parti del territorio nelle ultime settimane, da quando ha intensificato l'attacco al più grande centro urbano di Gaza. "Secondo le stime dell'IDF, più di un quarto di milione di residenti di Gaza City si sono trasferiti fuori città per la propria sicurezza", ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell'esercito, il colonnello Avichay Adraee, su X.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaGuerra