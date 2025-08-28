Giovedì 28 Agosto 2025

Maurizio Sacconi
Idf, nuovo raid su Sana'a, colpito obiettivo militare Houthi

'I ribelli minano la stabilità regionale'

L'Idf ha dichiarato di aver colpito un "obiettivo militare" dei ribelli Houthi dello Yemen nella regione della capitale Sana'a. "L'esercito israeliano ha colpito con precisione un obiettivo militare del regime terrorista Houthi nella regione di Sana'a, nello Yemen", ha dichiarato l'esercito in una nota, accusando i ribelli di "minare la stabilità regionale e interrompere la libertà di navigazione globale". In precedenza gli Houthi avevano riferito di un attacco israeliano a Sana'a, quattro giorni dopo i mortali bombardamenti dell'Idf sulla capitale yemenita in risposta agli attacchi missilistici dei ribelli filo-Iran contro il territorio israeliano.

