Idf, 'nuovi attacchi a Beirut dopo missili dal Libano

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che gli attacchi in Libano continuano, in risposta ad almeno 5 razzi provenienti dal territorio libanese, la maggior parte dei quali è stata intercettata. Le sirene avrebbero suonato in diverse zone nel nord di Israele, in particolare nelle zone di Wadi Ara, Samaria e Menashe, e sono stati identificati cinque proiettili provenienti dal territorio libanese, la maggior parte dei quali è stata intercettata."Poco tempo fa, un missile terra-terra è stato lanciato dal territorio libanese ed è caduto in un'area aperta nel centro di Israele" - afferma l'esercito israeliano.